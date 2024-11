Pronostico Liverpool-Real Madrid, la classe di Salah per sfatare il tabù Blancos

Sfida tra giganti d'Europa mercoledì sera ad Anfield . Nella quinta giornata di Champions League il Liverpool sfida il Real Madrid , che in Liga si sta riavvicinando alla vetta occupata dal Barcellona . In Champions però Ancelotti sta faticando non poco...

Pronostico: combo Multigol Casa e Ospite

Il suo Real ha all'attivo due successi e due sconfitte, contro Lilla e Milan. Milan che invece il Liverpool ha battuto nettamente 3-1, vittoria a cui se ne sono aggiunte altre tre l'ultima delle quali per 4-0 contro il Bayer Leverkusen. In generale sono sensazionali i numeri dell'intera stagione dei Reds, basti pensare che nelle ultime 14 partite si contano 13 successi degli inglesi e un pareggio, con almeno due gol segnati in 12 di questi incontri. Queste le credenziali che il Liverpool mette in campo per sfatare il tabù Blancos: 7 vittorie del Real e un pareggio negli ultimi otto scontri diretti.

Secondo i bookmaker la squadra di Slot è favorita per la vittoria, proposta a 2.02 da Cplay, a 1.97 da Snai e a 1.85 da BetFlag. Per il 2 del Real Madrid l'offerta è di 3.63 su Zona Gioco, 3.50 su William Hill e 3.40 su Bwin. Per una giocata più originale, è consigliabile la combo "Multigol 1-3 Casa+Multigol 1-3 Ospite" a 1.80.