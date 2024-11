Europa League, quote e pronostico di Manchester United-Bodo Glimt

Entrambe a segno

Il Manchester United non ha mai perso nelle ultime 5 sfide ufficiali disputate all'Old Trafford. Le quote pendono tutte dalla parte dei "Red Devils", il segno 1 è proposto su Cplay soltanto a 1.22 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.20.

Bodo Glimt sempre a segno nelle ultime 3 trasferte disputate, il Goal al termine del secondo tempo moltiplica una qualsiasi puntata per 1.90.