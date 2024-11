Tottenham-Roma, Spurs "a forza 7". Lazio a caccia del pokerissimo, la Fiorentina...

La fase campionato dell’Europa Leagu e è approdata alla 5ª giornata. La Roma , a quota 5 in 4 partite, fa visita alla favorita per la vittoria finale. Quel Tottenham che il Galatasaray , nel turno scorso, ha riportato sulla terra visto che i londinesi avevano fatto tre su tre. Poi però gli Spurs sono tornati in orbita: battere 4-0 il Manchester City all’Etihad è stata un’impresa leggendaria. In più, il Tottenham ha vinto le ultime sette partite interne di Europa League senza subìre reti . Inevitabile che gli inglesi, a bocce ferme, abbiano più chances di vincere il match. Per gli esperti SisalTipster il successo inglese si verificherà al 55%, più staccata la Roma (al 22%), corsara in Europa lontano dall’Olimpico ad aprile: 1-0 al Milan. Finora un rigore a testa, trasformato, per Tottenham e Roma. L’ipotesi che venga fischiato almeno un penalty nell’incontro è al 33% . Gli inglesi davanti al loro pubblico vorranno partire forte, si trova al 35% la possibilità che il match venga sbloccato nei primi 15 minuti di gioco. Tanta ex Serie A nelle fila degli Spurs, i rocciosi Romero e Dragusin potrebbero ricevere un cartellino : rispettivamente al 26% e al 23%. Sponda Roma, Gianluca Mancini che riceve una sanzione disciplinare si trova al 30%. Alla luce delle difficoltà della Roma in zona gol è difficile pensare ad un candidato diverso da Artem Dovbyk: è visto marcatore al 33% . Davanti il Tottenham fa paura. Il sudcoreano Son (gol o assist al 50%) è la stella ma può far male anche l’ex Juventus Dejan Kulusevski , protagonista con gol o assist al 44% .

Lazio-Ludogorets, Baroni mette la quinta?

Non è un testacoda ma poco ci manca. La Lazio, prima e a punteggio pieno nella classifica del super girone di Europa League, ospita il Ludogorets che ha racimolato un misero punto. A febbraio 2014 i bulgari si imposero 1-0 a Roma al termine di una partita densa di episodi chiave: un’espulsione e un rigore fallito per parte. La Lazio di oggi (11 vittorie nelle ultime 12 partite) è di un altro pianeta ed è in pole position per centrare vittoria e “pokerissimo”. SisalTipster vede la Lazio vincente al 78%, solo un 7% di possibilità per i bulgari, che in trasferta hanno pareggiato 0-0 col Viktoria Plzen e perso 2-0 con l’Anderlecht. Mal di trasferta e mal di gol per il Ludogorets, al 55% di possibilità di restare a secco di reti all’Olimpico. Tecnicamente modesto, il Ludogorets potrebbe metterla sul piano fisico. Un’espulsione nel match è fissata al 26% mentre il ricorso dell’arbitro al Var è dato al 31%. L’esperienza internazionale di Pedro, decisivo contro il Porto, è fondamentale tanto che lo spagnolo è proposto marcatore al 33%. C’è stato lo zampino di Isaksen nel guizzo di Pedrito che ha risolto la sfida con i lusitani. Gol o assist al 42% per l’esterno d’attacco di Baroni e della nazionale danese.

Real Sociedad per risalire, Ajax per confermarsi in vetta

Gol e spettacolo non mancheranno, questa sera, a San Sebastián dove Real Sociedad e Ajax si confrontano nella quinta giornata di Europa League. Se i baschi hanno disperato bisogno di punti per risalire la classifica, i Lancieri di Farioli stanno volando con tre vittorie e un pareggio. Quella che va in scena all’Estadio Municipal de Anoeta è una sfida inedita che, secondo gli esperti SisalTipster, vede favoriti i padroni di casa al 46%, il pareggio è dato al 29% mentre si scende fino al 25% per un blitz dei “nipotini” di Johan Cruijff. Si preannuncia spettacolo e divertimento tanto che un match con entrambe a segno e almeno tre gol totali è un’ipotesi al 42%. Tante marcature potrebbero generare un cosiddetto Ribaltone, offerto al 12%. Duello tutto da seguire anche quello tra i due numeri “dieci”: Mikel Oyarzabal ha il 32% di esultare di fronte ai propri tifosi mentre Chuba Akpom nel tabellino dei marcatori è dato al 21%.

Anderlecht-Porto, una classica dove segna (quasi) sempre solo una

Sono passati 24 anni dall’ultima volta che Anderlecht e Porto si sono incrociate. Allora si trattava delle qualificazioni ai gironi della Champions League, oggi è la fase campionato di Europa League dove i belgi sono secondi alle spalle della Lazio e i lusitani faticano, al pari di altre grandi, per agganciare la fase a eliminazione diretta. Quella che va in scena stasera al Lotto Park è la sfida numero 9 tra le due formazioni con gli ospiti favoriti secondo gli esperti SisalTipster, al 42% mentre il successo dei ragazzi di Hubert e il pareggio sono appaiati con la stessa percentuale, 29%. La storia racconta che, di solito, segna solo una tra Anderlecht e Porto, un’ipotesi data al 44%. Pochi goal ma tanta intensità che andrà anche tenuta a freno visto che un’espulsione è offerta al 24% mentre si sale fino al 33% per un rigore. I viola di casa hanno in Kasper Dolberg, 14 gol stagionali, il principale terminale offensivo: un’altra rete del danese è data al 27%. I lusitani si affidano a Samu Omorodion, capocannoniere della manifestazione con 4 reti, e nuovamente in gol al 30%.

Fiorentina, riscatto obbligato con il Pafos

Il primo approccio europeo della Fiorentina con una squadra cipriota non è stato fortunato. La squadra di Palladino è uscita sconfitta da Nicosia, contro l’Apoel. I toscani hanno subito l’opportunità di riscattarsi contro il Pafos, altra compagine cipriota, al suo primo incrocio ufficiale con un’italiana. Stavolta Sottil e compagni potranno contare sulla spinta del Franchi, dove non perdono addirittura da fine marzo: 1-2 col Milan nello scorso campionato. Secondo gli esperti SisalTipster è in arrivo un successo dei viola, fissato al 69%, con il blitz del Pafos relegato a sorpresa che riscuote il 12% delle preferenze. La Fiorentina versione europea non ha ancora segnato un gol nel primo tempo e nelle ultime due esibizioni è addirittura andata sotto al riposo. Un trend da invertire al più presto tanto che un eventuale vantaggio dei viola all’intervallo è proposto al 52%. Il contributo di un cosiddetto “sostituto” potrebbe rivelarsi decisivo: il gol di un subentrato figura al 36%. Alla viola servono i tre punti, difficile in questo contesto che Palladino voglia rinunciare al suo uomo più ispirato in zona gol: una doppietta di Moise Kean è proposta al 18%. Sulle fasce la Fiorentina è ben attrezzata, tanto che uno come Robin Gosens (a segno da subentrato contro il San Gallo) potrebbe far male alla difesa cipriota. Gol o assist dello stantuffo tedesco è reperibile al 39%. L’uomo di coppa della viola è Jonathan Ikoné, fin qui tre gol in Conference. Il suo timbro sul match è dato al 30%.