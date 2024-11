Premier League, quote e pronostico di Brighton-Southampton

Riflettori puntati sulla 13ª giornata di Premier League . Il Brighton dopo aver battuto per 2-1 prima il Manchester City e poi il Bournemouth si prepara a ricevere un Southampton inchiodato all'ultimo posto in classifica.

I "Gabbiani" non hanno mai perso nelle prime 6 gare interne del torneo, Joao Pedro e compagni con 11 reti realizzate e 8 subite hanno fatto registrare 3 vittorie e 3 pareggi.

Southampton ancora a secco in trasferta, 0 punti conquistati in 6 partite con soltanto 3 gol all'attivo e ben 13 al passivo.

Show in vista

Il Brighton ha tutte le carte in regola per vincere l'incontro. Non a caso, per le quote il segno 1 non sembra in discussione: su Cplay, Goldbet e Lottomatica il successo dei padroni di casa vale 1.40 mentre il "2" al triplice fischio dell'arbitro è proposto mediamente a 6.60.

Under o Over 2,5? L'esito che prevede almeno 3 reti al novantesimo moltplica una qualsiasi puntata per 1.42 mentre il suo opposto è offerto a circa 2.60.