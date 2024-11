Pronostici Serie A, quote e statistiche di Cagliari-Verona

La 14ª giornata di Serie A si apre all' Unipol Domus di Cagliari . La squadra allenata da Davide Nicola dopo aver conquistato un punto sul campo del Genoa (2-2) si appresta a ricevere il Verona . I rossoblù nell'ultima sfida disputata in casa ha fermato il Milan sul 3-3 mentre nelle restanti 6 gare interne ha fatto registrare un successo, 2 pareggi e 3 sconfitte.

Il ruolino di marcia dell'Hellas invece parla in maniera molto chiara: gli scaligeri in questo campionato non hanno ancora mai diviso la posta in palio. Il Verona con 17 reti all'attivo e 32 al passivo (peggior difesa) vanta soltanto 4 vittorie (1 in trasferta) e 9 sconfitte.

Occhio al "ritardo"

Le quote di questo incontro pendono dalla parte del Cagliari. Il segno 1 è in lavagna mediamente a 2.05 mentre il "2" è proposto a circa 3.85. La possibilità che il Verona faccia registrare il primo segno X in campionato è offerta su Cplay a 3.50, su Goldbet a 3.15 e su Snai a 3.30.