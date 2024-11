Kean contro Lautaro, con Batistuta sullo sfondo: le statistiche di Fiorentina-Inter

Fiorentina-Inter non è di per sè una sfida banale, figurarsi se il match mette di fronte due delle inseguitrici (staccate di un punto) del Napoli capolista . Il calcio d'inizio è previsto per domenica alle 18, la Fiorentina conta di allungare a otto la striscia di vittorie in campionato mentre l' Inter (4 successi e 2 pareggi in trasferta) vuole dare continuità al pokerissimo del Bentegodi.

Nel 2017 l'ultimo sorriso viola al Franchi contro i nerazzurri

La sfida è anche tra i bomber Kean e Lautaro, 14 reti in due in questo campionato. Un duello tra goleador con Batistuta sullo sfondo.





Per trovare l'ultimo successo viola al Franchi occorre riavvolgere il nastro al 22 aprile 2017, quando ai nerazzurri non bastò una tripletta di Icardi per evitare la sconfitta: 5-4 per i viola. Inter e Fiorentina non hanno perso l'abitudine di dare spettacolo, anzi: nel campionato in corso possono vantare, rispettivamente, il secondo e il quarto miglior attacco del torneo.

Da non trascurare il fatto che i rispettivi ruolini di marcia recitino: 8 vittorie, 4 pareggi e un solo ko. Come dire, la Fiorentina (nel suo stadio, dove ha battuto 2-1 i "cugini" rossoneri dell'Inter) se la gioca a viso aperto.

Infine, una "chicca" per gli appassionati di statistiche un po' più nascoste. Nelle 13 partite di campionato fin qui giocate, l'Inter non è mai andata in svantaggio all'intervallo. Viola sotto al riposo già in 4 occasioni ma solo con l'Atalanta non sono poi riusciti ad evitare la sconfitta.

