Coppa Italia, pronostico e quote di Bologna-Monza

Riccardo Orsolini e compagni sabato scorso hanno battuto in casa il Venezia per 3-0 mentre i brianzoli non sono andati oltre l'1-1 sul campo del Como.

Per le due squadre sarà il secondo confronto stagionale, l'ultimo precedente andato in scena all'U-Power Stadium e valido per la 5ª giornata di Serie A ha visto il Bologna imporsi per 2-1.

Rossoblù favoriti

La compagine rossoblù parte con i favori del pronostico, il segno 1 è offerto su Cplay a 1.68 mentre su Goldbet e Sisal paga rispettivamente 1.67 e 1.65. La doppia chance X2 invece moltiplica una qualsiasi puntata per circa 2.10.

In alternativa al segno 1 si può provare la "combo" che lega la doppia chance 1X all'Over 1,5. Un tale esito di scommessa ha risposto "presente" in 5 delle prime 7 trasferte ufficiali disputate dal Monza.