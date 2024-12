Pronostico Arsenal-Man United, ecco l'esito che "manca" ai Red Devils

La sosta per gli impegni delle nazionali ha rigenerato l’ Arsenal . La squadra di Arteta è ripartita con tre vittorie di fila tra campionato e Champions, tutte con tre gol di scarto. I Gunners cercano altri tre punti mercoledì sera contro il Manchester United , nell’ambito della 14ª giornata di Premier League .

Arsenal favorito, quanti gol nel match?

A Londra l’Arsenal è imbattuto da 12 gare ufficiali (10 vittorie e 2 pareggi) e contro i Red Devils ha vinto gli ultimi tre scontri diretti. Il Man United di Amorim ha tuttavia le sue fiches da piazzare sul tavolo londinese. Ha calato il poker domenica contro l’Everton, risultato che dà fiducia nel tentativo di centrare la seconda vittoria esterna stagionale, dopo quella contro il Southampton.

Servirà tuttavia una mezza impresa secondo i bookmaker, visto che il 2 è offerto a 6.40 da Cplay, Betsson ed Eurobet a fronte di un segno 1 pagato 1.45 da Begamestar, 1.44 da William Hill e 1.42 da Snai. Vale la pena segnalare che il Man United è rimasta l’unica squadra ancora senza Over 3,5 in campionato. Per chi crede che il match possa regalare 4 o più gol totali, l’offerta media dei bookie è pari a 2.45.