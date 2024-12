Il CSR Award di Entain Italia premia lo sport e l’inclusione

Tra le realtà vincitrici: Seconda Chance e Sport Senza Frontiere, Club Schermistico Partenopeo, Asd Baseball Softball Club Rovigo, Romanes-Weelchair Rugby, Asd Sportinsieme, Santa Lucia, Kim, Sportfund Fondazione Per Lo Sport Onlus e Progetto Filippide.

Il dibattito: infrastrutture e partnership per progetti di grande impatto

Al centro dell’evento, un confronto sull’importanza delle infrastrutture sociali per garantire continuità e trasparenza ai progetti di inclusione sociale attraverso lo sport. Associazioni, rappresentanti delle istituzioni e figure del mondo sportivo hanno sottolineato la necessità di:

Investimenti mirati per potenziare le infrastrutture;

per potenziare le infrastrutture; Reti di partenariato tra pubblico, privato e Terzo Settore per massimizzare l’impatto;

per massimizzare l’impatto; Pianificazione strategica per rispondere alle priorità territoriali e ottimizzare le risorse disponibili.

"Una visione strategica e una pianificazione a lungo termine sono fondamentali per assicurare il successo dei progetti di inclusione nelle comunità," ha affermato Andrea Faelli, Responsabile del Gruppo Entain in Italia. "Investire in infrastrutture adeguate, moderne, sicure e accessibili è essenziale per offrire alle associazioni spazi dove poter sviluppare i loro programmi con continuità. Il CSR Award, edizione dopo edizione, conferma il nostro crescente impegno a fianco delle realtà non profit, mettendo a disposizione non solo risorse economiche, ma anche competenze e una rete di relazioni per amplificare l’impatto dei loro progetti."

https://eurobetgroup.it/