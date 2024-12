Pronostici Serie C, quote e statistiche di Campobasso-Milan Futuro

Nel girone B di Serie C il Campobasso vanta ben 11 punti in più del Milan Futuro. Il ruolino di marcia interno del Campobasso recita 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte (13 reti all'attivo e 5 al passivo) mentre i rossoneri in trasferta hanno fatto registrare soltanto 1 successo, 3 pareggi e 4 sconfitte (5 gol fatti e 11 subiti).