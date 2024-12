Pronostico Juve Stabia-Sudtirol, le quote dell'anticipo di Serie B

Sudtirol, ecco il risultato "mai visto"

Punti in palio pesanti allo stadio "Menti" dove la Juve Stabia ha una media di un gol segnato a partita. Curiosità statistica, in sei delle ultime sette partite i campani hanno fatto registrare l'X primo tempo. Due vittorie e cinque sconfitte, 5 gol fatti e 11 subìti: così il Sudtirol in trasferta. Insieme alla Cremonese, Casiraghi e compagni sono rimasti gli unici in campionato a non aver ancora mai pareggiato per 0-0.

Cosa dicono le quote? Più Juve Stabia che Sudtirol: l'1 si gioca a 2.23 su Cplay e Betsson, a 2.20 su Eurobet e Snai. Segno 2 a 3.70 su Begamestar, a 3.60 su Bwin e Bet365. In trasferta il Sudtirol ha messo a referto il No Goal in sei occasioni su 7. L'ipotesi che al "Menti" almeno una squadra non segni vale 1.57 per Cplay, Bwin e Bet365.