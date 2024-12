Serie A, Inter-Parma: pronostico "Multigol Casa"

Oltre ad Atalanta-Milan si gioca anche l'anticipo tra Inter e Parma. Per i nerazzurri, favoritissimi, l'obiettivo non può che essere una vittoria per restare a ridosso delle primissime posizioni. Il Parma finora ha vinto tre partite, due delle quali contro avversarie del calibro di Milan e Lazio.

Quanti gol segna l'Inter?

Gioca sempre a viso aperto l'undici di Pecchia, che contro la Lazio ha collezionato il dodicesimo esito Goal del suo campionato. Sponda Inter fa specie come sia andata a segno esattamente una volta in ciascuna delle ultime quattro gare giocate al Meazza.

In presenza di un avversario che non fa certo barricate come il Parma, Thuram e compagni potrebbero andare a segno da due a quattro volte. Occhi puntati quindi sul Multigol Casa 2-4 o, se si vuole alzare un po' l'asticella, sull'Over 2,5 Casa: a 1.65 su Cplay, 1.62 su Sisal e 1.58 su Eurobet.