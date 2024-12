Serie A, quote e pronostico di Genoa-Torino

Il programma della 15ª giornata di campionato prevede la sfida tra il Genoa e il Torino. Il "Grifone", reduce da quattro risultati utili consecutivi, si presenta all'appuntamento dopo aver battuto in trasferta l'Udinese per 2-0. Granata in fase calante dopo un ottimo avvio di stagione: sette sconfitte nelle ultime nove gare del torneo.