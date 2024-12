Champions League, pronostico Salisburgo-Psg: l'analisi del match

Un Psg attualmente posizionato al di fuori della zona playoff si prepara a sfidare in trasferta il Salisburgo . La squadra allenata da Luis Enrique dopo aver battuto all'esordio il Girona per 1-0 è riuscita a conquistare soltanto un punto nelle successive 4 gare di Champions League .

Il Salisburgo conta un punto in meno dei francesi, con solamente 3 reti all'attivo e ben 15 al passivo ha fatto registrare soltanto 1 successo e 4 sconfitte.

Over 2,5 in vista

Il Psg parte con i favori del pronostico: il segno 2 è in lavagna a 1.37 mentre la doppia chance 1X moltiplica una qualsiasi puntata per circa 3.15.

In campo europeo il Salisburgo ha perso entrambe le sfide disputate in casa, al "4-0" incassato contro il Brest ha fatto seguito il "2-0" contro la Dinamo Zagabria. Da provare la "combo" 2+Multigol 2-4 al triplice fischio dell'arbitro.

Per le quote sembra quasi scontato l'Over 2,5, la possibilità che vengano realizzate almeno 3 reti al novantesimo sono offerte su Cplay a 1.38, su Goldbet a 1.35 e su Planetwin a 1.36.