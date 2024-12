Pronostico Fiorentina-Lask, la quota dell'1 primo tempo e non solo...

Combo per il primo tempo

Pochi dubbi sulla carta sul fatto che i viola possano far loro l’incontro. C’è da dire però che, eccezion fatta per l’ultima sfida vinta 3-2 con il Pafos (1-0 al riposo), Kean e compagni ci hanno messo un po’ per entrare nel match, avendola vinta alla distanza. Il Lask nelle ultime tre gare europee non ha mai segnato nei primi 45 minuti. Per chi crede che la Fiorentina possa chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco: l’offerta di Cplay, StarYes e Begamestar è pari a 1.68. Ancora più ambiziosa la giocata 1+No Goal 1° tempo. Ambiziosa sì, ma anche remunerativa. Vale 2.10 volte la posta.