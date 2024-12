Roma, contro il Braga per il "tris". Ajax-Lazio in parità? E la Fiorentina...

Ajax-Lazio ha tutti i crismi per essere eletto il big match della sesta giornata di Europa League . In classifica sono davanti di tre punti i biancocelesti , tredici a dieci, ed entrambe le formazioni nel turno precedente hanno “steccato” rispettivamente con Real Sociedad (sconfitta per 2-0) e Ludogorets (0-0). Non ci sono precedenti ufficiali tra le due squadre oggi allenate da Farioli e Baroni , occhio agli olandesi che nelle ultime nove gare giocate ad Amsterdam hanno messo insieme otto vittorie e un pareggio. Il fattore campo strizza l’occhio agli olandesi , favoriti per il successo al 43% secondo gli esperti SisalTipster . La Lazio non ha ancora pareggiato in trasferta in questa stagione, che possa cancellare lo zero alla Johan Cruiff Arena è al 27%. Difficilmente si assisterà ad un match bloccato, per questo motivo le possibilità che venga messa a referto almeno una rete per parte sono fissate al 59%. La dea bendata non è certo stata alleata dell’Ajax contro la Real Sociedad: due i legni colpiti dai Lancieri in terra basca. Vale un 50% la possibilità che in Ajax-Lazio venga colpito “ palo o traversa ”. La tripletta contro la Lazio in Coppa Italia e l’assist per il gol di Isaksen , sempre contro il Napoli ma in Serie A, hanno fatto salire le quotazioni di Tijjani Noslin (vuole far male all’Ajax, parola sua): gol o assist dell’olandese... agli olandesi è al 26%. Tre gol in Europa League per il talentino belga Mika Godts, gol o assist al 35% , uno che la difesa biancoceleste farà bene a maneggiare con cura.

Roma all'assalto del Braga

Per la terza volta nella storia, Roma e Braga si sfidano in un match con posta in palio, sempre in Europa League. I giallorossi nel 2021 hanno battuto i portoghesi con un complessivo 5-1. La Roma di Ranieri riparte dai segnali positivi post 2-2 col Tottenham, una delle favorite per il successo finale. All’Olimpico un’altra serata di festa, a breve giro di posta dopo quella con il Lecce in campionato, è valutata al 54% secondo gli esperti SisalTipster. Il Braga sembra più squadra “casalinga”, ha infatti pareggiato in Svezia con l’Elfsborg e perso nettamente con l’Olimpiakos. Il blitz dei portoghesi all’Olimpico non a caso è accreditato di un 20% di probabilità. Le cinque partite giocate dai lusitani in Europa sono tutte terminate con due o tre reti totali: al 45% l’ipotesi che Roma-Braga allunghi questa particolare lista, mentre vale un 36% la possibilità che in questa sfida vada a segno un giocatore subentrato dalla panchina. In grande spolvero contro il Lecce (due assist), Stephan El Shaarawy proverà a ripetersi anche in Europa: il Faraone che segna o fa assist è al 40%. Occhi puntati su Bruma, per quanto riguarda il Braga. Ha già segnato tre gol nella fase campionato, un bel bottino: al 29% l’eventualità che riesca ad incrementarlo con una rete all’Olimpico.

Conference League, missione ottavi per i viola

Pareggia in casa, perde fuori. Questa la poco brillante alternanza di risultati del Lask, prossimo avversario della Fiorentina in Conference League. Gli austriaci non hanno mai incontrato prima i viola, capaci di vincere sette delle ultime otto partite giocate al Franchi. Un altro successo, proposto al 70% da SisalTipster, consentirebbe agli uomini allenati da Raffaele Palladino di consolidare il loro piazzamento tra le prime otto classificate del maxi girone. Gli austriaci, vittoriosi al 12%, hanno già perso in trasferta contro Borac e Olimpia Lubiana e al momento sarebbero eliminati dal torneo. Con la Fiorentina in campo è accaduto tre volte su quattro (in Europa) che il secondo tempo sia stato più ricco di gol rispetto al primo. Uno scenario di questo tipo, in Fiorentina-Lask, è proposto al 46%. Occhio alle soluzioni da lontano, la Fiorentina ha dimostrato di saper colpire anche in questo modo: un gol da fuori area si trova al 33%. Pochi gol finora ma tanti applausi per Lucas Beltran. Fantasista “operaio” al servizio della viola, ecco l’abito che gli ha cuciuto addosso Raffaele Palladino. L’ex River Plate non a caso sta sfornando assist preziosi, l’ipotesi che possa segnare o regalare un altro passaggio vincente è al 53%. Nelle fila del Lask, Valon Berisha ha segnato contro Djurgarden e Borac. Gol o assist al 17% per il numero “14” del Lask, soltanto settimo nel massimo campionato austriaco.

Aria di Old Firm per Postecoglou. Tottenham, alti e bassi continui

Toh, chi si rivede! Postecoglou ritrova i Rangers che ha sfidato più e più volte nell’Old Firm, quando era alla guida del Celtic. Bilancio soddisfacente per il tecnico australiano con sei vittorie, due pareggi e tre ko contro gli ex rivali di Glasgow. Il suo Tottenham in Europa ha dieci punti esattamente come gli scozzesi, avanti di due nella differenza reti. Partire sfavorito (come contro il Nizza, poi spazzato via 4-1) non spaventa i Rangers, un cui successo ad Ibrox è al 29% per SisalTipster. Percentuale che sale al 46% per la vittoria del Tottenham, ko in quattro delle ultime cinque trasferte. In questa sfida “british” non mancherà di certo l’agonismo, tanto che un rigore è al 33% e un’espulsione al 25%. Per la questione gol rivolgersi a Hamza Igamane, marcatore al 26% e più che mai on fire dopo la doppietta rifilata al Nizza. Lato Tottenham un candidato forte è il sudcoreano Son (36%), a segno contro la Roma e anche nel derby perso 4-3 con il Chelsea in Premier League.

In casa il Lione sa fare “tris”, Eintracht a trazione egiziana

Bene in campionato e anche in Europa League. Lione e Eintracht cercano continuità in un match che rappresenta un inedito in partite ufficiali. I francesi, reduci da tre vittorie con tre gol di scarto, hanno il vantaggio del fattore campo. Riusciranno a sfruttarlo con una vittoria al 44%, secondo gli esperti SisalTipster, per il blitz tedesco si scende invece al 29%. Il Lione che segna il primo gol? Scenario dato al 52%, in vantaggio rispetto al 42% dei tedeschi. Occhio al dato: negli ultimi cinque incontri giocati, Lacazette e compagni sono sempre andati in vantaggio all’intervallo. Partita che si preannuncia ricca di colpi di scena, da valutare quindi un possibile “Ribaltone”: si trova al 17%. Già tre gol in Europa League per Marmoush, marcatore al 30%: il Lione farà bene a tenere d’occhio l’egiziano. Di contro, Pierre Sage dispone di molte frecce per colpire, una di queste è di “matrice” georgiana: Mikautadze in gol è un’eventualità proposta

al 36%.