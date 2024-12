Pisa-Bari, quote e pronostico: pugliesi in serie positiva ma...

Pisa, nel primo tempo...

Dalla terza giornata in poi i pugliesi non si sono più fermati: nove pareggi e cinque vittorie.

Squadra solida quella allenata da Moreno Longo, che ha messo a referto l’Under 2,5 ben undici volte su sedici. Per i “Galletti” sarà un esame in piena regola contro un Pisa ancora imbattuto in casa (cinque vittorie e tre pareggi) e che nel suo stadio ha subìto gol nel primo tempo solo dallo Spezia, al debutto in campionato.

Per le quote sono favoriti i toscani, una cui vittoria è offerta a 2.08 da Cplay, a 2.05 invece da Eurobet e Bet365. Il segno 2 è proposto a 3.80 da Begamestar e Betsson, a 3.70 da Bwin.

Il Bari come detto ha il pareggio facile e ben cinque degli ultimi sei precedenti ufficiali con il Pisa sono terminati in parità. Da valutare l’opzione “X primo tempo o X finale” a quota 1.72.