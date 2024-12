Pronostico Juventus-Venezia: esito primo tempo e numero di gol bianconeri

Juve, ecco le statistiche di metà gara

Allo “Stadium” di Torino, dove pochi giorni fa è caduto il Manchester City di Guardiola, arriva un Venezia che lontano dal Penzo ha evitato la sconfitta solo a Firenze (0-0) e Monza (2-2). La Juventus in casa ha messo insieme tre successi e cinque pareggi, incassando soltanto cinque reti. Cosa dice lo score di metà gara della Vecchia Signora? Limitatamente agli ultimi tre match giocati, è andata sotto con Bologna e Parma (salvo poi chiudere in parità al 90’) e in vantaggio con il Torino (1-0 parziale).

Da valutare, in Juventus-Venezia, la possibilità che Thuram e compagni vadano in vantaggio a metà gara. L’1 primo tempo vale 1.83 per Cplay e Begamestar, contro l'1.78 di Bwin e Zona Gioco. l’opzione Over 1,5 Casa invece è in lavagna a 1.50.

Risultato esatto

Puntate aperte sul possibile risultato esatto di Juve-Venezia. In campionato la Vecchia Signora non ha ancora mai vinto un match col punteggio di 4-0. Un simile risultato, controp il Venezia, renderebbe 16 volte la posta giocato su Cplay, 15 invece su Snai e 14 su BetFlag.