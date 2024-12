Pronostico Galatasaray-Trabzonspor, i bookie "suggeriscono" due opzioni

Il Galatasaray ne fa almeno tre? I bookie ci credono

I numeri dicono che il Trabzon, di media, pareggia una volta ogni 180 minuti. Negli ultimi tre scontri diretti contro il Galatasaray però ha sempre perso e ad oscurare ulteriormente il quadro c’è anche un deficitario rendimento esterno nel campionato in corso: quattro pareggi e tre sconfitte.

Due le opzioni in vetrina, secondo i bookmaker, in questo incontro: il segno 1 e l’Over 2,5. Quest’ultimo esito si è visto in 12 delle 14 partite fin qui giocate dal Galatasaray in Super Lig e nelle ultime sei disputate dal Trabzonspor. Forte dei 38 gol fin qui segnati in campionato, il Galatasaray ha le carte in regola per realizzare tre o più reti. L’Over 2,5 Casa è reperibile a 1.72 sulla lavagna Sisal, a 1.73 su Eurobet e a 1.75 su Cplay.