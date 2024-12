Pronostico Juventus-Cagliari, Goal o No Goal? Ecco le quote

Cagliari con tre No Goal in scia

In Coppa Italia i sardi hanno eliminato Carrarese e Cremonese all’Unipol Domus, segnando quattro gol totali con quattro marcatori diversi. Lontano da casa, in questa stagione, il Cagliari ha vinto solo a Parma (3-2) e la costante di queste sfide è stata l’aver subìto minimo una, massimo due reti. Un dato che si sposa bene con gli ultimi cinque precedenti con la Juventus (due pareggi e tre successi bianconeri), in occasione dei quali il Cagliari ha sempre incassato, appunto, uno o due gol.

Il pronostico sorride nettamente ai piemontesi: al 90’ il segno 1 vale 1.46 per Cplay, 1.43 per Bwin e 1.42 per Eurobet. Il 2 può tocca quota 7.50 su William Hill mentre è a 7.25 su Goldbet e Lottomatica. I sardi hanno in scia un triplo No Goal, nell’occasione almeno una porta inviolata è un’ipotesi proposta a 1.72 da Cplay e Betsson, a 1.68 da BetFlag.