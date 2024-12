Pronostico Roma-Sampdoria, chi va ai quarti di Coppa Italia? Le quote

I due schiaffi presi a Como fanno ancora male. La Coppa Italia , vista la situazione in campionato, è un obiettivo primario per la Roma di Ranieri , che mercoledì sera riceve all’Olimpico la Sampdoria di Leonardo Semplici .

Ranieri batte Semplici? Le quote

Il tecnico fiorentino ha debuttato con un pareggio in Serie B contro lo Spezia, l’ultima vittoria dei blucerchiati risale a fine ottobre (1-0 casalingo al Mantova). Lontano da Marassi i liguri non hanno subìto gol solo una volta, contro il Cittadella, ma l’aver eliminato ai rigori Como e Genoa (1-1 al 90’) deve rappresentare un monito per El Shaarawy e compagni.

Secondo i bookmaker sarà la Roma a far suo l’incontro, al 90’ il segno 1 paga 1.35 su Cplay, Goldbet e Lottomatica con il 2 blucerchiato fissato a 8.25 sulle lavagne dei medesimi operatori.

Giallorossi imbattuti al triplice fischio e range di gol compreso tra due e quattro? Per una simile “combo” l’offerta dei bookmaker si attesta sull’1.60.