Pronostico Bayern-Lipsia: il weekend di Bundesliga parte col botto!

Gli capita raramente di perdere e per questo, quando inciampa, fa sempre notizia. Il Bayern Monaco la scorsa settimana ha conosciuto il suo primo ko in Bundesliga , 1-2 col Mainz . I numeri nel complesso restano spaziali, con 10 vittorie e 3 pareggi, miglior attacco e difesa del campionato tedesco. Da vedere quale sarà la reazione bavarese contro un Lipsia che è uscito da un novembre nerissimo (un pari e cinque sconfitte tra campionato e Champions) vincendo tre delle ultime quattro partite.

Tra passato e presente: due dati interessanti

Un successo permetterebbe alla squadra di Marco Rose di portarsi a meno tre dal primo posto, occupato ovviamente dagli uomini di Kompany. Curioso come il Bayern abbia vinto solo uno degli ultimi cinque scontri diretti contro il Lipsia, il più recente: 2-1 con doppietta di Kane, a cavallo il gol di Sesko.

Per i bookie non ci sarà comunque partita, il segno 1 compare a 1.31 sulla lavagna di Cplay, a 1.30 invece su Snai e William Hill. Il 2 del Lipsia può premiare "l'azzardo" fino a 9 volte la puntata optando per Bet365, 8 invece su Bwin e 7.80 su Zona Gioco.

Occhio al "ritardo": il Bayern ha segnato due gol esatti in una sola occasione, alla seconda di campionato: 2-0 al Friburgo. Poi stop. Il dato offre l'assist per provare giocate orientate sul Multigol Casa: 2-4 o 2-3, con quote rispettivamente di 1.45 e 2.37.