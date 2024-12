Pronostico Salernitana-Brescia, vietato sbagliare per Colantuono e Bisoli

Salernitana-Brescia è il match che apre la penultima giornata del girone d'andata di Serie B . Due squadre separate da tre punti in classifica con il Brescia a quota 20, tre in più rispetto ai campani che nonostante l'arrivo di Colantuono ancora non hanno avuto il cambio di passo auspicato. Lo stesso vale per i lombardi, reduci da un deludente 0-0 (fischiato dal Rigamonti) all'esordio di Bisoli sulla panchina delle Rondinelle.

Un po' di numeri

Nelle ultime nove partite della Salernitana ci sono sempre stati almeno due gol e nel periodo considerato nessun clean sheet a referto. Solo un successo casalingo (contro la Carrarese) nelle ultime sette gare giocate all'Arechi per i campani, che hanno fatto registrare l'esito Goal in 10 occasioni su 17. Periodo negativo anche per il Brescia, che ha in scia tre pareggi e due sconfitte. Andando ancora più a fondo nei numeri dei lombardi si nota la presenza di 4 "X primo tempo" di fila e... l'assenza dell'Over 3,5 nelle loro otto trasferte giocate.

Quote e consigli: occhio al risultato "mancante"

Salernitana favorita secondo i bookmaker. Cplay banca il segno 1 a quota 2.12, la X a 3.35 e il 2 a 3.50. Il successo dei campani vale 2.10 per Planetwin e Goldbet, la X si trova a 3.25 su Snai e BetFlag mentre il blitz dei lombardi è a 3.50 su William Hill e Bet365.

Occhio al ritardo: insieme alla Carrarese, sono le uniche due squadre rimaste a non aver ancora pareggiato per 2-2. Da qui, si possono prendere diverse strade per i pronostici: una di queste è il Goal, pagato 1.81 da Cplay, 1.75 da BetFlag e Planetwin. Un eventuale risultato esatto 2-2, invece, pagherebbe 16 volte la posta su Cplay, 14.5 su Bwin e 12 su BetFlag.