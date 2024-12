Genoa-Napoli, Vieira per sfatare il tabù Ferraris ma Conte sta volando in trasferta

Tre punti in palio, per fare tre passi avanti: il Genoa verso la salvezza, il Napoli in ottica Scudetto. Nel recente passato, come riportano le statistiche di Lottomatica.Sport, le due formazioni hanno dato vita a contese combattute ed equilibrate. Sarà così anche stavolta? La certezza è che si tratta di una partita cruciale per i buoni propositi di fine anno di entrambe le squadre. Il Grifone ci arriva con sei risultati utili alle spalle: quattro vittorie e due pareggi, con Vieira dunque ancora imbattuto da quando siede sulla panchina dei liguri (tre pareggi e un successo, contro l'Udinese). Il Napoli dal canto suo proverà ad allungare la sua serie positiva in trasferta (5 vittorie e 2 pareggi), iniziata dopo il disastro di Verona. In pratica, il campionato degli azzurri di Conte è partito con 90 minuti di ritardo.