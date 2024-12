Pronostico Barcellona-Atletico Madrid, le quote del big match tra Flick e Simeone

Statistiche a confronto: c'è... disaccordo!

Per un Barcellona in crisi d’identità (solo in campionato), c’è un Atletico che sta volando: 6 vittorie consecutive e un solo ko in campionato, in casa del Betis. Barcellona e Atletico non si ritrovano anche nei dati relativi alle principali classi di esito: prevalenza di No Goal e Under 2,5 per i Colchoneros, più Goal e Over 2,5 per gli uomini di Flick. Non solo: il Barça, insieme al Real Madrid, è rimasta l’unica formazione a non aver pareggiato in casa (5 vittorie e 2 sconfitte).

E, “ritardo” tutto suo, il Barcellona non ha ancora chiuso un match di campionato con due reti totali a referto (somma gol finale 2). Per le quote il magic moment di Simeone finirà al Montjuic: l’1 vale 1.91 per Cplay, 1.88 per William Hill e 1.87 per Bwin. Segno X a 3.65 su Goldbet, Planetwin e BetFlag mentre il 2 è pagato 3.90 da Bet365 e Zona Gioco, 3.75 da Snai. Da valutare la “combo” 1X più Over 1,5, in lavagna a 1.55.