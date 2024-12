Pronostico Trapani-Foggia, che sfida tra Capuano e Zauri!

Segnano entrambe? Ecco quanto paga l'esito Goal

In classifica sono davanti i siciliani, 27 punti contri i 24 di un Foggia imbattuto da sei turni: 4 vittorie e 2 pareggi. Pareggi che invece il Trapani non vede da dieci partite di fila, compresa l’ultima in Coppa Italia Serie C (Arezzo battuto 1-0) che è valso l’accesso in semifinale. Per il Trapani è stata la 17ª partita consecutiva in gol, curioso come nelle ultime 4 gare Lescano e compagni abbiano sempre messo a segno un gol esatto.

Il match d’andata, giocato allo Zaccheria nell’ambito della 1ª giornata di campionato, si è chiuso in parità: 2-2. Sembrano esserci i presupposti per assistere ad un altro incontro con almeno una rete per parte. Da tener presente l'esito Goal, offerto a 1.90 da Cplay, a 1.85 da William Hill e Zona Gioco.

Probabile anche il Multigol 2-4, a quota più contenuta (1.50): 8 delle 9 trasferte giocate dai Satanelli, del resto, sono finite con un range di reti compreso tra due e quattro.