Pronostico Pisa-Sassuolo, le quote del match tra Inzaghi e Grosso

Dal 3 novembre in poi, in campionato, il Sassuolo non ha fatto altro che vincere. Con il 2-1 al Palermo gli uomini di Fabio Grosso sono saliti a quota 43 punti in classifica, 6 in più di Spezia e Pisa.

Segnano entrambe? Ecco le quote

Nel giorno di Santo Stefano avrà luogo la super sfida tra la capolista e la truppa di Inzaghi, reduce dal ko sul campo del Modena. Parola d'ordine, imbattute: 6 vittorie e 3 pareggi in casa per i neroazzurri (18 gol fatti, 7 al passivo), 6 vittorie e 3 pareggi per i neroverdi in trasferta (17 reti segnate, 7 subìte).

Da segnalare che il Pisa ha pareggiato quattro volte, mai tuttavia con il risultato di 1-1. Quattro segni X finora anche per il Sassuolo, che finora non ha segnato solo in un'occasione, con lo Spezia (0-0), contro le cinque dei toscani. Le quote, come molto spesso capita in occasione di una sfida al vertice, sono molto equilibrate. L'ipotesi che entrambe possano andare a segno vale 1.78 per Cplay, 1.68 per BetFlag e 1.67 per Planetwin.