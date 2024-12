Pronostico Manchester City-Everton, Guardiola torna a vincere? Il parere dei bookie

City in vantaggio al riposo? La quota dell'1 primo tempo

La squadra di Guardiola ha perso sei delle ultime otto partite di campionato, la “regolarità” sta nell’aver centrato gli esiti Goal (12) e Over 2,5 (13). All’Etihad arriva un Everton che ha imbrigliato Arsenal e Chelsea, pareggiando 0-0. Sono sette i “No Goal” di fila collezionati dai Toffees, 11 in generale: trattasi di “primato” in Premier League, alle loro spalle c’è il Manchester United a quota 10 uscite.

Già, ma la domanda è: il Manchester City vedrà la luce in fondo al tunnel? Sul segno 1 i bookmaker hanno pochi dubbi, è offerto a 1.35 da Cplay e Planetwin, a 1.33 da Eurobet. A inizio dicembre, contro il Manchester United (che pure non sta brillando), l’Everton ha perso nettamente per 4-0 all’Old Trafford, andando sotto di due reti all’intervallo. Per chi ritiene possibile il vantaggio del City al 45, l’offerta si attesta sull’1.80 su Cplay e Begamestar, sull'1.77 su Bwin.