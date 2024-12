Pronostico Brighton-Brentford, per i bookie vincerà... il Goal

Segnano entrambe? Le statistiche vanno in questa direzione

Il Brighton non vince da cinque giornate (tre pareggi e due sconfitte), il Brentford ha perso tre delle ultime quattro partite di campionato. La pessima notizia per le "Api" è che devono affrontare la nona trasferta stagionale: nelle precedenti 8 hanno raccolto un solo punto! Il Brighton ha perso solo una volta in casa, è accaduto a metà dicembre contro il Crystal Palace (1-3). Nell'analisi del match è doveroso dar conto dei 14 esiti "Goal" centrati dalle due formazioni nelle 17 partite fin qui giocate. Come dire: "le danno e le prendono" con grande puntualità. Il Goal in Brighton-Brentford per i bookmaker vale 1.45, il No Goal (almeno una non segna) paga 2.55.

Per la vittoria finale sono nettamente favoriti (secondo gli operatori) i "Gabbiani": il segno 1 è a 1.66 su Cplay e Begamestar, a 1.65 su Snai. Il primo segno 2 del Brentford rende 4.55 volte la posta su Planetwin, 4.50 su BetFlag e 4.20 su Bwin.