Aston Villa-Brighton, il pronostico: ospiti senza vittorie da sei turni

Vince in casa, perde fuori: così l’ Aston Villa da sei giornate a questa parte. C’è dunque un Aston Villa in casa, temibile per tutti, e un altro assai più vulnerabile in trasferta.

Aston Villa imbattuto e... la quota della combo

La squadra di Emery dopo la disfatta col Newcastle (0-3) torna tra le mura amiche del “Villa Park” per sfidare il Brighton. In questo stadio in campionato ha vinto solo l’Arsenal, e per un Brighton senza successi da sei turni (due sconfitte e quattro pareggi) il viaggio a Birmingham si prospetta pieno di insidie.

I Gabbiani sono reduci dallo 0-0 col Brentford che ha messo fine a una lunga serie di partite caratterizzate dall’esito Goal. Probabile che questa sfida possa regalare diverse reti, almeno una per parte ma con l’Aston Villa attrezzato quanto meno per evitare la sconfitta.

La combo 1X più Goal si è vista negli ultimi due scontri diretti al Villa Park e potrebbe essere una valida opzione da considerare. La quota fissata dai bookmaker per questo tipo di giocata è di 2.03 su Cplay e StarYes, 1.97 su Eurobet.