Pronostico Como-Lecce, una "combo" per la sfida salvezza del Sinigaglia

Il primo dei due posticipi di Serie A (18ª giornata) mette di fronte due cosiddette “pericolanti”, Como e Lecce. I lariani hanno battuto la Roma nell’ultima gara interna disputata e, curiosità, la somma gol delle sue ultime sei partite è sempre stata un numero “Pari”. Il Lecce che sbarca al Sinigaglia ha in scia quattro esiti Goal di fila anche se in trasferta è andato per la maggiore il No Goal, visto ben 7 volte su 8.