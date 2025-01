Pronostico Wolves-Nottingham Forest, salvezza contro Champions

Chi vince per le quote

Il Nottingham Forest dell'ex Fiorentina Milenkovic sta volando grazie ai gol di Wood (11) e ad una super difesa: 19 gol al passivo in 19 giornate. Squadra da No Goal e Under 2,5 quella di Nuno Espírito Santo, al contrario di un Wolverhampton "abbonato" a Goal e Over 2,5. Si affrontano due delle poche squadre della Premier che ancora non hanno pareggiato per 0-0 e, a proposito di pareggi, va messo in rilievo come il Nottingham non veda "X" da ben 12 giornate consecutive.

In classifica gli ospiti hanno ben 21 punti in più ma i "Lupi" hanno messo da parte 7 punti nelle ultime 3 giornate e hanno il fattore campo dalla loro parte. Cplay propone il segno 1 al triplo della posta, la X a 3.20 e il 2 a 2.33. Su Goldbet e Planetwin il 2 paga 2.35, il pareggio è a 3.20 su Betsson e Snai mentre i successo dei Wolves è dato a 3.10 su William Hill e Bet365.

Da valutare l'esito "Multi chance" X primo tempo o X finale: a 1.80 per Cplay e Begamestar, a 1.65 per Elabet.