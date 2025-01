Serie C girone C, il pronostico di Foggia-Altamura

Il derby Foggia-Altamura è tra le sfide in programma nell'ambito della 21ª giornata del girone C di Serie C . La squadra di Luciano Zauri cerca punti preziosi in chiave playoff , attualmente è a quota 25 ed è imbattuta da sette giornate (quattro vittorie e tre pareggi). Gli uomini di mister Di Donato sono due lunghezze più giù rispetto ai satanelli e hanno alle spalle due ko interni di fila, per 1-3, contro formazioni del calibro di Avellino e Crotone .

Altamura, il dato è sorprendente

Osservando il ruolino di marcia esterno dell'Altamura spicca un dato a dir poco sorprendente: nelle sue ultime sette trasferte, Coppa Italia Serie C compresa, si sono visti sempre due gol esatti al 90'. Il che è sinonimo di Under 2,5, esito che ha caretterizzato anche le ultime cinque gare casalinghe del Foggia. Anche le quote vanno in questa direzione, tanto che l'Under 2,5 è offerto a 1.60 da Cplay, Lottomatica e Planetwin mentre l'Over 2,5 vale 2.15 per BetFlag e Goldbet, 2.05 per Zona Gioco.

Sempre restando in tema di opzioni relative al numero di gol nel match, è da valutare il Multigol 2-3: a 1.94 sulle lavagne Cplay e Begamestar, a 1.90 su Eurobet.