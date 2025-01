Pronostici Serie C, i consigli per le gare dei gironi A e B

Epifania all'insegna della Serie C che propone oggi una serie di incontri. Alcuni dall'esito assai incerto, altri (almeno per le quote) con il pronostico nettamente sbilanciato da una parte piuttosto che dall’altra.

Le gare del girone A

Nel girone A, alla prima categoria, appartengono sicuramente Pro Patria-Giana Erminio e Pro Vercelli-Lumezzane. Non solo per la posizione di classifica di tutte e quattro queste squadre ma anche per il rendimento recente abbastanza modesto e tale da poter individuare una netta favorita in entrambe

le sfide. Pro Patria e Giana Erminio, ad esempio, hanno conquistato soltanto tre putni nelle ultime cinque esibizioni (frutto di altrettanti pareggi) e viaggiano ai margini (o addirittura all’interno) della zona retrocessione. Lo stesso vale anche per la Pro Vercelli mentre il solo Lumezzane e? a ridosso della zona playoff. Tutte pero? sembrano avere le polveri bagnate (basta vedere il totale delle reti fin qui realizzate per farsene un’idea) e allora largo all’Under 2,5 che potrebbe rappresentare l’esito piu? adatto a questi due match. Diversa la situazione nel terzo match di questo gruppo con il Vicenza, secondo, che riceve una

Pergolettese che ha meno della meta? dei suoi punti in classifica (44 contro 21). Qui il segno “1” si candida autorevolmente all’uscita: vale 1.35 per Cplay, 1.32 per BetFlag e 1.30 per William Hill.

Girone B, ok Entella e Ternana

Nei quattro incontri in programma del girone B sono due le basi attendibili. Si tratta dell’Entella che riceve il Rimini e della Ternana che ospita il Pontedera. L’Entella, che fin qui e? stata sconfitta soltanto una volta, non dovrebbe faticare poi troppo ad aver ragione dell’undici romagnolo che, almeno nel periodo piu? recente, ha battuto e pareggiato soltanto con avversari che erano piu? giu? in classifica. Compito sulla carta ancora piu? agevole per la Ternana visto che il Pontedera lotta al momento per non retrocedere e sotto il profilo tecnico sembra assai distante dagli umbri. La vittoria della Ternana paga 1.30 su Cplay e Goldbet mentre scende a 1.28 su Bwin.