Pronostico Sporting-Porto, chi vince va in finale di League Cup

Penultimo atto di una competizione nazionale non solo in Inghilterra, dove stasera è in programma Arsenal-Newcastle , ma anche in Portogallo dove saranno di fronte Sporting e Porto .

Gyokeres contro Omorodion

Le due squadre si sono già affrontate un paio di volte ad inizio stagione, in Supercoppa (conquistata ai supplementari dal Porto dopo il 3-3 al 90’) e in campionato (2-0 per lo Sporting).

In una partita secca come questa entrambe possono andare a segno. Ci sta il “Goal”, fissato in lavagna a 1.64 da Cplay e Begamestar, a 1.63 da Zona Gioco.

Secondo i bookmaker i maggiori indiziati ad andare a segno durante il match sono Gyokeres, bancato marcatore a 2.20, e Omorodion, a 2.70. Decisamente una bella sfida...