Pronostico Tenerife-Levante, l'esito che può valere quota 2.35

Stasera in Spagna oltre a Eldense-Valencia di Copa del Rey si gioca anche Tenerife- Levante , recupero della 14ª giornata della Liga2 con l’ultima della classe che ospita l’ottava a cui un successo permetterebbe di entrare in zona playoff.

Vince il Levante? Cosa dicono le quote

Sulla carta, quindi, si tratterebbe di un match con la formazione ospite nettamente favorita eppure per le quote non è così. Il premio per l’1 e per il “2” è praticamente identico ed anche l’X paga più o meno lo stesso. Il Tenerife non vince in campionato da otto turni di fila e in 19 partite ha realizzato soltanto 14 reti (peggior attacco del torneo). Il Levante viene da un ko e tre pareggi ma, nel complesso, sembra superiore al fanalino di coda che va ad affrontare.

Dovendo scegliere il “2” non sembra impossibile e, probabilmente, lo si potrebbe prendere in considerazione a prescindere dal resto. Questo esito vale 2.35 per il bookmaker Cplay, 2.30 per BetFlag e Bet365, 2.25 per Bwin e Snai.