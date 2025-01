Campionato scozzese, il pronostico di Dundee FC-Rangers

Dall’Inghilterra si sale un po’ fino in Scozia dove si recupera l’ultima partita dell’undicesima giornata. A chiudere il turno ci pensano Dundee Fc e Rangers in quella che comunque è una sfida dove, in teoria, i punti servirebbero più al Dundee (l’ultimo posto utile per i playoff Championship è soltanto due lunghezze più su) che ai Rangers (ormai quasi certi del secondo posto visto il distacco dal Celtic primo e il margine di vantaggio sulle terze).

Per i bookie è probabile una combo

Però il divario tra le due squadre esiste e, carta alla mano, dovrebbe fare la differenza. Soltanto una ventina di giorni fa, prima di Natale, Dundee Fc e Rangers si sono incontrate a Glasgow e in quell’occasione finì 1-0 per i padroni di casa. Adesso si gioca a campi invertiti e, nonostante questo precedente... recente, le quote non sembrano avere dubbi. Non solo “2” ma anche “Over 2,5”. La combo di questi due esiti vale 1.41 per Cplay e Begamestar, 1.37 per Eurobet.