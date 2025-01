Torino-Juventus, per i granata il "digiuno" è doppio: ecco di che si tratta

Il derby di Torino va ben oltre il prestigio e il campanilismo. La Juve gioca per la Champions , il Toro per svegliarsi da un torpore che ha caratterizzato tante, troppe partite. Non solo, per gli uomini di Vanoli vincere vorrebbe dire interrompere un digiuno che, come riportano i dati raccolti da Lottomatica.Sport , dura dal 2015. E per la parte granata di Torino c'è anche un'altra astinenza da interrompere ed è individuata dalle statistiche : ecco di che si tratta.

Derby di Torino: primi tempi e... Ribaltoni

Che il Torino non sia una macchina da guerra non è una novità: 19 i gol segnati da Adams e compagni in campionato, appena 6 all'Olimpico Grande Torino. Ma c'è di più. In occasione delle 9 partite interne disputate, i granata sono andati a segno nel primo tempo solo contro l'Atalanta: 1-1 parziale. Da lì in poi, 5 partite chiuse sullo 0-0 al riposo e tre in svantaggio per 1-0.

La Juve in campionato ha alle spalle cinque partite in cui ha segnato e allo stesso tempo concesso almeno una rete ai suoi avversari. La predilezione per il pareggio da parte dei bianconeri è cosa arcinota, sono sette invece le vittorie in campionato della Vecchia Signora. Sei di queste sono arrivate lasciando a zero l'avversario di turno, contro il Monza l'unico successo con rete al passivo (ovviamente indolore) per Yildiz e compagni.

Nel "recente" passato il precedente più spettacolare (in mezzo a tante sfide equilibrate e con pochi gol) è datato 28 febbraio 2023: 4-2 per la Juventus, che è riuscita ad agguantare e ribaltare un Toro che aveva provato la fuga in due occasioni. Già, un "Ribaltone". Un evento che, con la Juve in campo, non si è ancora materializzato in questo campionato mentre in Supercoppa italiana sì... lasciando l'amaro in bocca al popolo di fede juventina.

