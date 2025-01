Pronostici Serie A, 20ª giornata: cosa giocare in Napoli-Verona

All'andata fu un disastro per il Napoli e un trionfo per il Verona , vittorioso per 3-0 al Bentegodi . Diciannove giornate dopo, però, la situazione si è capovolta tanto che il Napoli di Conte (44 punti) è in vetta con la miglior difesa del campionato mentre l'Hellas (3 vittorie e sei sconfitte in trasferta), a quota 19 e peggior difesa della Serie A , ha due soli punti di vantaggio sul terz'ultimo posto.

Napoli, un insolito "digiuno" a metà gara

Se il Verona non ha ancora pareggiato fuori casa, lo stesso discorso vale per il Napoli al Maradona: sette successi e due sconfitte, contro Atalanta e Lazio. Il dato che merita risalto è relativo ai primi tempi: per trovare l'ultimo gol segnato prima del riposo dal Napoli, al Maradona, occorre riavvolgere il nastro fino al 4 ottobre. In quell'occasione segnò a freddo McTominay contro il Como. Per chi crede che Lukaku e compagni possano interrompere questo insolito "digiuno" l'opzione da monitorare è il "Segna Gol Casa Sì": a 1.43 su Cplay e Begamestar, 1.40 su Eurobet. Per chi ritiene possibile il vantaggio dei partenopei a metà gara, l'offerta è di 1.65 sia per Cplay che per Bwin, 1.62 invece per Sisal.