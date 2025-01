Pronostico Monza-Fiorentina, per le quote viola favoriti ma...

Segnano entrambe? Ecco quanto paga l'esito Goal

Come conseguenza di ciò in campionato un solo punto nelle ultime 4 giornate hanno fatto precipitare i viola ai margini dei posti che valgono l’Europa. Sotto il profilo più strettamente legato alle scommesse vale la pena ricordare che i brianzoli hanno sempre fatto registrare il “Goal” nelle ultime 7 partite e sempre l’Over 2,5 nelle ultime 5 mentre i viola hanno un andamento meno sbilanciato anche se, considerando le ultime 6 giornate di serie A, a 3 Under 2,5 di fila hanno fatto seguito 3 Over 2,5. Il Monza per alimentare speranze di salvezza ha assoluto bisognio dei tre punti ma anche la Fiorentina, se non vuole pregiudicare la possibilità di giocare in Europa anche il prossimo anno, non può accontentarsi di un mezzo risultato. In casa il Monza non ha ancora mai vinto e ha messo a segno soltanto 8 reti (incassandone 15). Per le quote sono i viola a partire favoriti ma, vista la necessità di entrambe le squadre di fare bottino pieno, forse è il “Goal” l’esito che può meritare un pizzico di attenzione in più. Questo esito vale 1.88 per Cplay e Begamestar, 1.80 per BetFlag e 1.76 per Planetwin.