Arsenal-Tottenham, il pronostico del derby di Londra

Segno "1" probabile per i bookie

Il match arriva in un momento delicato per entrambe le squadre un po’ sotto tono. L’Arsenal in campionato viaggia abbastanza bene ed è all’inseguimento del Liverpool capolista ma nelle ultime due esibizioni nelle coppe nazionali non ha brillato (0-2 in casa con il Newcastle nell’andata della semifinale di EFL Cup e 1-1, poi eliminato ai rigori dal Man Utd, in FA Cup. Esattamente l’opposto degli “Spurs” che hanno vinto la semifinale di andata della EFL Cup (1-0 al Liverpool) e, seppur soffrendo, hanno passato il turno di Fa Cup (3-0 al modesto Tamworth nei supplementari dopo che i 90 regolamentari si erano chiusi sullo 0-0) ma in campionato, nelle ultime 8 giornate, hanno battuto soltanto il fanalino di coda Southampton rimediando per il resto 5 sconfitte e 2 pareggi. Con questi dati a disposizione, e con qualche certezza in meno rispetto a qualche tempo fa, i favori del pronostico sono per il segno “1” che, anche per le quote, alla fine ha buone possibilità di farsi vedere. La vittoria dell'undici di Arteta vale 1.38 per Cplay, 1.37 per Eurobet e Snai.