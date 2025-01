Newcastle-Wolves, per le quote un esito è d'obbligo

Segno 1: ecco la migliore quota

I “Magpies” in campionato hanno conquistato cinque vittorie nelle ultime cinque giornate e hanno fatto un balzo in classifica tornando in zona “competizioni europee”. I “Lupi”, dopo aver infilato un paio di successi e un pareggio, sono reduci dal ko interno (0-3) per mano del Nottingham Forest che continua a tenerli ai margini della zona retrocessione. Il segno “1” qui sembra obbligatorio: quota 1.44 per Cplay, 1.40 per Eurobet e 1.37 per Planetwin.