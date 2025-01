Pronostico Villarreal-Maiorca, sfida con vista sull'Europa

Nel posticipo della 20ª giornata di Liga si affrontano Villarreal e Maiorca , due squadre appaiate a quota 30 punti in classifica . A fare gli onori di casa sarà il Sottomarino Giallo, reduce dalla sconfitta esterna contro la Real Sociedad . La sfidante è una formazione "o tutto o niente", il Maiorca di Muriqi : cinque vittorie e quattro sconfitte esterne.

Statistiche e pronostico

Il Villarreal gradisce Goal e Over 2,5, nel corso del campionato non ha subìto gol solo contro l'Alaves. Del Maiorca colpisce il feeling con l'X primo tempo, centrato in ben 13 partite su 19. Da segnalare anche l'assenza della somma gol 4 dal ruolino di marcia degli isolani.

Le quote? Sono favorevoli al Villarreal, che si gioca vincente a 1.70 su Cplay, a 1.68 su Bwin e a 1.67 su Planetwin. La combo 1X+Multigol 2-4, mediamente a 1.75, può essere presa in considerazione.