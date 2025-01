Manchester United-Southampton, il pronostico è "obbligato"

Vince il Man United? Il pronostico

I “Red Devils” nelle ultime 4 giornate di campionato hanno messo insieme soltanto un punto e nelle ultime 7 soltanto 4. Il Southampton ha fatto lo stesso negli ultimi 4 turni (un punto) ma ha fatto molto peggio in precedenza con un solo altro pareggio nelle 6 gare precedenti. Se poi si considera che i punti totali dei “Saints” sono in tutto 6 ecco spiegato l’ultimissimo posto in classifica. Se lo Utd ha fatto poco di recente il Southampton ha fatto ancora meno dall’inizio del torneo. Quanto basta per concedere fiducia al segno “1”, fissato in lavagna a 1.32 da Cplay, a 1.30 da Eurobet e a 1.28 da Snai.