Pornostici Catanzaro-Pisa, ecco cosa giocare

Comparazione quota: Over 2,5

Il Pisa è imbattuto in casa e, di conseguenza, le uniche tre sconfitte subìte sono arrivate in trasferta (sui campi di Juve Stabia, Carrarese e Modena) mentre il Catanzaro in casa è stato battuto due volte (Cremonese alla sesta giornata e Spezia alla diciottesima) a cui vanno aggiunte quattro vittorie e cinque pareggi. I toscani nei tre ko esterni hanno sempre perso senza segnare (allo 0-2 di Castellammare hanno fatto seguito due 0-1) mentre i calabresi nelle undici esibizioni al Ceravolo non sono andati a segno soltanto tre volte. Sempre i calabresi hanno fatto registrare ben tredici volte il segno “X” a metà gara, quasi il doppio rispetto a quanto fatto vedere dai nerazzurri che sono andati al riposo sul risultato di parità in tutto sette volte. Tirando le somme è evidente che il match è aperto a diverse soluzioni ma, dovendo scegliere, si potrebbe provare a puntare sull’Over 2,5. Un esito offerto a 2.07 da Cplay e Betsson, a 2.05 da Bwin.