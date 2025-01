Pronostico Bayer Leverkusen-Dortmund, una sfida ad alta... quota

Comparazione quote: esito Goal

Le “Aspirine” hanno vinto quattro volte pareggiando (con il Brest) e perdendo (contro il Liverpool) le due gare rimanenti. mentre i “Colchoneros” pure hanno quattro successi all’attivo ma sono andati ko (Benfica e Lilla) nelle altre due esibizioni. Sono 12 le reti del Leverkusen (5 quelle incassate) in 6 partite e sono 14 quelle dell’Atletico (ma 10 quelle subìte). Tutto può accadere ma, con la vittoria come obiettivo principale per entrambe, e con la conseguente necessità di andare a rete per raggiungere l’obiettivo probabilmente il “Goal” è l’esito che sembra... obbligato. Almeno una rete per parte è un'opzione offerta a 1.74 da Cplay, a 1.72 da Bwin e a 1.68 da Planetwin.