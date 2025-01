Champions League, missione blitz a Praga per l'Inter di Inzaghi ma occhio ai precedenti

A Praga, come riportano le statistiche di Lottomatica.Sport , l'Inter non ha storicamente avuto vita facile. Ma mercoledì sera la truppa di Simone Inzaghi ha l'obbligo di vincere per ipotecare, con una giornata d'anticipo, un posto negli ottavi di Champions League .

Inter regina in fatto di clean sheet, cechi senza difesa

E dire che i cechi avevano iniziato bene la "fase campionato" conquistando 4 punti nelle prime 2 gare, poi il tracollo: 4 sconfitte consecutive e un totale di ben 18 gol subìti. Che sarebbero potuti essere molti di più visto che alla voce "Parate nel torneo" lo Sparta Praga, all'alba di questa 7ª giornata, sale sul terzo gradino del podio con ben 30 interventi (contro i 21 di marca nerazzurra).

Le due formazioni sono dunque agli antipodi se si parla di "clean sheet", ovvero di gare chiusa con porta inviolata: 5 per l'Inter, "capolista" al pari del Liverpool, 1 solo per i vulnerabili cechi. Curiosità. Si affrontano le ultime due del super girone in fatto di corner a favore: se ne contano 13 totali a testa, media di poco superiore ai 2 a partita: davvero poca cosa.

Siamo poi in presenza di due formazioni piuttosto corrette visto che il computo delle ammonizioni totali è pari a 21: 9 per lo Sparta Praga e 12 per l'Inter. Per finire, merita risalto il fatto che entrambe abbiano fin qui realizzato 7 reti, magro bottino comprensivo tra l'altro di un'autorete. Chissà che anche a Praga non possa scapparcene un'altra...

