Lazio-Real Sociedad, la storia sorride ai biancocelesti. AZ Alkmaar-Roma...

La settima e penultima giornata della fase campionato di Europa League è servita. Dopo l’aperitivo di ieri tra Besiktas e Athletic Bilbao, in serata arriva un’abbuffata di partite in cui spicca quella dell’Olimpico di Roma tra Lazio e Real Sociedad . I baschi non hanno mai vinto una trasferta contro una squadra di Serie A (due pareggi e tre sconfitte) e nell’ultima giornata di Liga ha perso 1-0 contro il pericolante Valencia. La Lazio , quarta in campionato e ai vertici della classifica del super girone (sedici punti in sei partite), ha il 40% di possibilità di vincere secondo gli esperti SisalTipster , contro il 30% di cui sono accreditati gli uomini allenati da Alguacil . I biancocelesti non hanno la necessità di premere sull’acceleratore, con la Real Sociedad in campo spesso e volentieri almeno una squadra non segna: questo secondo scenario, nel match di stasera, è dato al 49%. Partita che potrebbe aprirsi alla distanza, magari col contributo-gol di un subentrato : ipotesi al 36%. Un’espulsione, invece, si materializzerà all’Olimpico al 28%. Pedro è l’asso di coppe di Baroni , lo spagnolo è stato uno dei più performanti tra i suoi con quattro gol e tre assist. Impossibile non considerarlo in ottica marcatori: al 20%. La Real Sociedad proverà ad approfittare delle assenze laziali in difesa, Mikel Oyarzabal (gol al 26%) mette nel mirino il suo terzo centro in questa edizione del torneo.

Roma a caccia della prima vittoria esterna

Affrontare una squadra olandese in Europa sta diventando una consuetudine per la Roma. La squadra di Claudio Ranieri stasera fa visita all’AZ Alkmaar con l’intenzione di cancellare lo zero in corrispondenza delle vittorie esterne in stagione. Missione non semplice perchè all’AFAS Stadion gli olandesi, in zona playoff al pari dei giallorossi, hanno ottenuto sette dei nove punti totali in palio. Partita cruciale per entrambe, gli esperti SisalTipster vedono la Roma in pole position per il successo, al 42%, con l’AZ vittorioso al 32%. Per i giallorossi sarebbe fondamentale mettere la sfida in discesa, chiudendo in vantaggio a metà gara: è uno scenario al 32%. Partita in cui anche un singolo episodio potrebbe fare la differenza, ad esempio un calcio di rigore: è al 33%.

Irlanda contro Ucraina, Parrott contro Dovbyk. Sono loro gli uomini da cui i rispettivi allenatori si attendono i gol: 11 in stagione (in 27 presenze), tra campionato e coppe, per il ventidenne bomber dell’AZ, proposto marcatore contro la Roma al 36%. Un sigillo di Dovbyk in qualsiasi momento dell’incontro, invece, si trova al 40%. Per l’attaccante di tratterebbe del terzo gol in Europa League dopo quelli segnati ad Athletic Bilbao e Dinamo Kiev.

Fenerbahce-Lione, Mourinho non può sbagliare

Tra le sfide più “calde” della serata di Europa League c’è senza dubbio Fenerbahce-Lione. La pressione è tutta sulle spalle dei turchi di Josè Mourinho che con otto punti in classifica sgomitano per blindare almeno un posto nei playoff. Meglio sta il Lione (tredici punti in sei partite), che i playoff li ha già messi in cassaforte e punta ora a garantirsi l’accesso agli ottavi. I francesi in questa stagione stanno facendo vedere le cose migliori proprio in Europa dove però, curiosità, l’unico ko è arrivato proprio contro una squadra turca, il Besiktas di Ciro Immobile. Sfogliando i libri di storia, si nota come il Fenerbahce abbia perso i quattro scontri diretti giocati (in Champions) contro il Lione. La rivincita dei turchi, secondo gli esperti SisalTipster, è un’ipotesi al 45% mentre il blitz del Lione (non nel suo miglior momento della stagione) è al 29%. Il Fenerbahce ha subìto il primo gol nelle ultime cinque partite di Europa League: che possa invertire la tendenza, sbloccando la sfida, è al 53%. A questo punto del torneo non si possono commettere errori e la tensione può giocare brutti scherzi: un’autorete viaggia al 10%. La partita si gioca anche in panchina, su quella del Fener siede il sempre focoso Mourinho: un cartellino giallo al portoghese vale un 25%.

Il totem della squadra di casa non può che essere Edin Dzeko, marcatore al 36%, mentre nelle fila dell’OL (vista la probabile indisponibilità di Lacazette) occhi puntati su Mikautadze: il terzo gol del georgiano in questa competizione si verificherà al 30%.

Rangers, dopo il Tottenham ecco il Man Utd: un tabù per gli scozzesi

Precedenti alla mano, segnare al Manchester United è un vero tabù per i Rangers. Eppure, gli scozzesi hanno un punto in meno in classifica rispetto ai Red Devils, imbattuti con 3 vittorie e 3 pareggi in scia. Un altro successo di marca inglese è visto al 67% dagli esperti SisalTipster, il pareggio (i Rangers sono reduci dall’1-1 casalingo contro il Tottenham, altra squadra che milita in Premier League) è fissato invece al 21%. Atmosfera caldissima all’Old Trafford, qualcuno dei protagonisti in campo potrebbe essere incoraggiato dal pubblico a provare lo “shoot” e trovare il gol da fuori area: ipotesi al 30%. In caso di Ribaltone le probabilità sono fissate al 14%. Nella “peggior squadra nella storia del Manchester United”, a detta del tecnico Amorim, si può salvare il “soldato” Bruno Fernandes: gol o assist al 33% per il faro dei Red Devils. Il portoghese ha più del doppio delle possibilità di incidere nel duello a distanza con il figlio d’arte Ianis Hagi: al 15% una sua rete o passaggio vincente.

Porto-Olympiakos, lusitani ancora imbattuti in casa

Otto punti in classifica sono un magro bottino per il Porto, alle prese con un Olympiakos (a quota nove) che si presenta all’Estadio do Dragao con una striscia di sedici risultati utili di fila tra campionato e coppe. A far ben sperare i lusitani, tuttavia, c’è un super rendimento casalingo: zero sconfitte da inizio stagione (dodici vittorie e un pareggio). Non solo, il Porto ha battuto 2-0 i greci negli ultimi due precedenti, datati 2020. Secondo SisalTipster la terza vittoria di fila dei portoghesi è l’ipotesi più accreditata, al 59%, per il pareggio si scende al 25%. Previsti diversi gol, almeno tre sono proposti al 49%. Possibile che nel match ci sia spazio per almeno un ricorso dell’arbitro al monitor Var, al 26%. Per avere ragione della squadra allenata da Mendilibar il Porto non può prescindere dai guizzi di Galeno (gol al 33%), uno degli uomini di maggior qualità del Porto. Se dovesse prendere parte alla sfida, Gelson Martins (quattro presenze in Europa e due assist) potrebbe ritagliarsi un ruolo da protagonista con un gol: al 15%.