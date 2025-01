Pronostico Manchester United-Rangers, altro flop per Amorim? Le quote...

Segnano entrambe? Ecco quanto paga l'esito "Goal"

Entrambe le squadre, per punti e differenza reti, si trovano agli ultimi due dei primi otto posti e, quindi, il risultato di questa sfida potrebbe determinare il destino di almeno una di esse (chi perde difficilmente resterà così in alto). I “Red Devils”, che in campionato deludono a ripetizione (navigano ad una decina di punti di distanza dalla zona retrocessione), in Europa sono ancora imbattuti (3 vittorie e 3 pareggi) e hanno realizzato 12 reti subendone 8. I Rangers, battuti in questa prima fase della competizione soltanto dal Lione, di reti all’attivo ne hanno 13 mentre al passivo sono fermi a7.

L’undici di Manchester in sei gare di Europa League disputate ha fatto registrare cinque esiti “Goal”, uno in più rispetto ai Rangers che di “Goal” ne hanno collezionati quattro ma la cosa che più colpisce è che gli inglesi in casa sono sempre andati a segno almeno una volta e lo stesso vale per gli scozzesi in trasferta. Tirando le somme, nonostante le quote assegnino quasi tutti i favori del pronostico a De Ligt e compagni, l’esito è forse più incerto di quanto possa a prima vista sembrare. Il “Goal”, invece, sembra nell’aria: vale 1.75 per Cplay, 1.73 per Bwin e 1.71 per Zona Gioco.