Pronostico AZ Alkmaar-Roma, un esito è "vietato"

Comparazione quote: esito "Goal"

Per la Lazio i giochi sono quasi fatti. Dall’alto dei loro 16 punti ai biancocelesti manca davvero poco per essere sicuri matematicamente di accedere direttamente agli ottavi mentre la Roma, che di punti in classifica ne ha 9, dovrà ancora impegnarsi per restare tra le qualificate. I giallorossi saranno di scena ad Alkmaar contro una formazione che in classifica ha soltanto un punto in meno e che per questo sarà motivatissima.

L’AZ ha perso in questa competizione 2 gare, contro l’Athletic Bilbao prima e contro il Tottenham poi, vincendo e pareggiando 2 volte le 4 partite rimanenti. 9 le reti realizzate e 9 quelle subìte un po’ in controtendenza rispetto agli standard delle squadre olandesi che di reti spesso ne fanno e ne prendono in discreta quantità. La Roma, dopo aver conquistato un solo punto nelle prime due esibizioni, ha poi accelerato restando imbattuta negli ultimi 4 incontri. 8 le reti messe a segno dall’undici di Ranieri contro le 5 incassate.

Il pareggio potrebbe essere il risultato peggiore per entrambe e, per vincere, c’è bisogno di segnare. Da provare allora il “Goal”, opzione probabile sulla carta: vale 1.63 su Cplay, 1.61 su Zona Gioco e 1.60 su Planetwin.